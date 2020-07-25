شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد مركزى شباب الهايكستب والسلام ثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار زياراته الميدانية التى يقوم بها لمراكز الشباب فى مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بها والبرامج والأنشطة المقدمة، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مركزى شباب الهايكستب والسلام ثالث. وبدأ الوزير جولته بتفقد مشروعات تطوير البنية الإنشائية بمركز شباب الهايكستب والتى تشمل حمام سباحة، ومبنى إداريا، وملاعب متعددة الأغراض ليصبح المركز منشأة متكاملة الخدمات تفيد النشء والشباب. ومن المقرر الانتهاء من حمام السباحة الجارى إنشاؤه والملاعب المتعددة خلال منتصف أغسطس المقبل، إضافة إلى استكمال تطوير التنسيق العام بالمركز، والبدء فى إجراءات الطرح الاستثمارى لإنشاء صالة أنشطة وقاعة أفراح ليمثلا مصدراً إضافياً لتوفير عوائد مالية للمركز للإنفاق على الأنشطة وصيانة المنشآت.



جانب من الجولة



جولة الوزير فى مركز الشباب 2



جولة الوزير 11

وتوجه وزير الشباب والرياضة عقب ذلك إلى مركز شباب السلام ثالث حيث اطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز للوقاية من فيروس كورونا في ضوء عودة النشاط، علاوة على التعرف على معدل الإنجاز فيما يخص تطوير غرف خلع الملابس الملحقة بالملعب القانوني المطور، والمدرجات المزودة به، وكذا الدعم المطلوب لفرق كشافة المركز.

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وعرض مجلس إدارة مركز شباب السلام ثالث على الوزير الدراسة المقدمة الخاصة بالطرح الاستثماري لإنشاء عدد 2 حمام سباحة وقاعتين أفراح، ومجموعة من المحال التجارية بسور المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ملف تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية يأتى في صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة، انطلاقاً من أهميتها الايجابية كمتنفس شبابي ورياضي للنشء والشباب، مضيفاً أن الوزارة تحرص على تطوير أداء مجالس إدارات مراكز الشباب بما ينعكس على تطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى المتابعة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها، ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كافة المتطلبات اللازمة ليتسنى لاعضاء مراكز الشباب ممارسة جميع الأنشطة بالمراكز، وبالتوازي تسير الوزارة في درب تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقاً لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة.