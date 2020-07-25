شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يستعيد ذكريات أيام الشقاوة: "أحلى كارت فى ستوديو البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو زكي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر ذكريات الشباب قبل الالتحاق بالقلعة البيضاء والشهرة فى عالم الساحرة المستديرة، ونشر "البلدوزر" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق قائلا، "أحلى صورة كارت فى استوديو البلد". وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.

عاد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.

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أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.

في سياق أخر، أكد هانى العجيزى، لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن حسام حسن هو المهاجم التاريخى فى مصر وأنه لا يوجد لاعب يوازى ما قدمه العميد للكرة المصرية، قائلاً: "يأتى بعد حسام حسن مهاجم الأهلى السابق عماد متعب كثانى أفضل من لعبوا فى المركز فى تاريخ مصر".

وعلق العجيزى خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس، على مستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، قائلاً: "مصطفى محمد لاعب كويس جدا بس أخشى عليه من السوشيال ميديا التى قد تبعده عن التركيز فى الملعب نهائياً، وعمرو زكى قد مصطفى محمد 10 مرات".

تابع العجيزى أن طموح الأسطورة المصرية محمد صلاح جعلته فى مكانة بعيدة نهائياً عن أى لاعب فى تاريخ الكرة المصرية، فيكفيه أنه ينافس للموسم الثالث على لقب هداف البريميرليج.