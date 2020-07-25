شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لسيسيه والميدانى فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجا تدريبيا خاصا للثنائى الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى بعد عودتهما من بلادهما للانضمام لصفوف الفريق لاستئناف مباريات الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

ورفض طلعت يوسف انضمام اللاعبين لتدريبات الفريق، بالرغم من إجرائهما مسحة طبية عقب عودتهما مباشرة من بلادهما، مفضلا الانتظار فترة حتى يجرى اللاعبان بعض المسحات للاطمئنان بالشكل الكافى على عدم حملهما فيروس كورونا الذى أصاب العالم كله منذ بداية العام الحالى.

من ناحية أخرى تلقى الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، عرضًا برتغاليًا لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، ويبحث مع وكيل أعماله العرض المالى الذى يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، إلا أن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.