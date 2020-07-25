شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة عبد الرحمن مجدى.. وراحة للجمل وتأهيل مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانهم الصباحى، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية غداً أمام المقاصة فى ختام تجاربه قبل استكمال المنافسات.

مران الإسماعيلى شهد انضمام عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه، فيما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة سلبية، بينما أدى محمد مخلوف لاعب الوسط تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي،

كما شمل المران مجموعة من الجمل الفنية والخططية أهمها الضربات الثابتة.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز اللاعبين عدداً من التعليمات والتى من شأنها إصلاح أزمة ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16



جوميز وابو جريشة



عبد الرحمن مجدى