شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدعم عماد النحاس بعد نجاته من حادث سيارته: "حمد الله على سلامتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مسئولو نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، عن تمنياتهم بالسلامة والشفاء لعماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب ومدرب أسوان السابق، بعد تعرضه لحادث سير قوى مساء أمس الجمعة، أدى إلى تهشم سيارته، ونشرت الصفحة الرسمية لأسوان عبر حسابها على موقع فيس بوك، صورة لعماد النحاس وعلقت قائلة، "الحمد لله نجاة الكابتن عماد النحاس، المدير الفنى الأسبق لنادى أسوان الرياضى، من حادث أدى إلى تهشم سيارته دون تعرضه لإصابات وهو بخير ويؤدى عمله بصورة طبيعية، نادى أسوان الرياضى يحمد الله ويتمنى السلامة، للمدير الفنى الأسبق لفريق الكرة".



اسوان

واطمأن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني. وأكد فتحى أن سلامة عماد النحاس هي الأهم، موضحا أن النحاس بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية بعد أن نجاه الله من هذا الحادث الكبير.

في سياق متصل، يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

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من ناحية أخرى، اتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها غداً السبت بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار خطة أسوان والمقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.