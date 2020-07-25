شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدريبات بدنية قوية لمحمد أوناجم قبل العودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المغربى محمد أوناجم، لاعب نادى الزمالك، وصلة تدريبات بدنية قوية للحفاظ على لياقته، استعداداً للانصمام للفريق الأول لكرة القدم بلقلعة البيضاء، استعداداً لدورى أبطال أفريقيا، حيث يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف النهائى، ونشر أوناجم فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال قيامه بتدريبات الجرى والوثب على السلالم لاختبار قوة لياقته.

فى سياق متصل يعود المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك لصفوف الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة السبت المقبل طبقًا لتصريحات أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب الذى أكد عودة اللاعبين على متن رحلة استثنائية من المغرب للقاهرة للانضمام لمعسكر القلعة البيضاء ببرج العرب.

وقال السفير المصرى "أبلغت الزمالك أن هناك رحلة خاصة تحت رعاية السفارة المصرية ستقلع من المغرب يوم السبت المقبل ويمكن من خلالها إعادة الثنائي بن شرقي وأوناجم للقاهرة".

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وأضاف "وأكدت أيضا لمسئولي القلعة البيضاء على استخراج تأشيرات الثنائي وسنوفر له كل ما هو متاح لتسهيل لحاقه بالزمالك".

وكان الزمالك تواصل مع السفير المصري في المغرب وطلب منه التواصل مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة الثنائي وفقا للطريقة التي تتناسب مع الظروف هناك.

وأرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأبيض إلى مصر.

ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف ضمن صفوفه إلى مصر مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.