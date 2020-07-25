شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الريشة الطائرة يبدأ التدريبات الاثنين بعد سلبية مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس إتحاد الريشة الطائرة، عن بدء المنتخب التدريبات البدنية الاثنين المقبل فى استاد القاهرة، بعد التأكد من سلبية عينات مسحة فيروس كورونا لجميع اللاعبين واللاعبات .

وقال التهامى فى تصريح لـ الخليج 365، إن التدريبات ستقام لمدة أسبوعين بالبدنى ومن ثم الفنى مباشرة من أجل إستعادة اللاعبين للياقتهم بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر .

وأكد رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا تحمل الاتحاد مصاريف إجراء لاعبى المنتخب مسحة فيروس كورونا من نفقة الاتحاد الخاصة للاطمئنان على سلامة اللاعبين واللاعبات قبل بدء المران البدنى بعد ظهور نتيجة المسحة.

ويستعد منتخب السيدات لكأس العالم بالدنمارك فى شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر الاتحاد نتيجة المسحة التى أجريت أمس من أجل بدء التدريبات.

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وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 21 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى الخاصة بالموسم الحالى، على أن تستمر لمدة يومين بإحدى صالات طريق السويس .

ومن المقرر أن تقام بطولة 17 سنة يوم 14 من نفس الشهر المقبل، بينما تقام بطولة 19 يوم 15 فى اليوم التالى مباشرة .

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن رفض هيئة استاد القاهرة استضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، مؤكدا على حجز إحدى صالات طريق السويس لاستضافة البطولات بدلاً من استاد القاهرة.

وأعلن رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، أنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد .