شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى مجاهد يطالب بمنع ظهور فاروق جعفر على الفضائيات وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عزمى مجاهد، نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ووزير الإعلام أسامة هيكل، بمنع ظهور فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق على شاشات التليفزيون الفترة المقبلة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول مجاملة التحكيم الأفريقى لمنتخب مصر فى المباريات والبطولات السابقة.

فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أكد فى تصريحات له إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وقال عزمى مجاهد لـ"الخليج 365"، "يجب إحالة فاروق جعفر للتحقيق ومنعه من الظهور على الفضائيات بسبب التصريح غير المسئول منه"، مضيفا، "كنت مسئولا فى نادى الزمالك ولم يحدث أن جاملنا حكم، ولم نجلس مع حكم لطلب تفويت مباراة"، مؤكداً أن مصر مؤسسة الاتحاد الأفريقى والعربى وأول من ساهمت فى إدخال الرياضة لعدد من الدول الأفريقية وهذا التصريح وصمة عار للاعب بحجم فاروق جعفر ولا يجب أن يمر مرور الكرام.