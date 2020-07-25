شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يُجدد رغبته فى البقاء مع الأهلي بجلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام، وأكد خلال الجلسة السريعة التى جمعتهما أنه يرغب فى البقاء مع الأهلى لأن العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية، سواء الأول أو الأولمبى، وأكد رمضان أنه يرغب فى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الاهلى وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

على صعيد متصل، كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه إذا لم يصل اللاعب عرض مميز فى أوروبا سيستمر مع الأهلى، خاصة أن الأحمر يرغب فى الإبقاء على اللاعب كما أن هيدرسفيلد عنه الرغبة فى البيع، وقال شوقى فى تصريحات تلفزيونية إن رمضان صبحى تلقى عروضاً من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال، مشدداً على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحى بشكل نهائى هذا الموسم، خاصة أن عقده ينتهى بعد عامين وإذا لم يبعه سيخسر كثيرا فى تسويقه بعد ذلك.

مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى بشكل نهائى شهدت تطورات واضحة، بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى - أى 118 مليون جنيه مصرى - إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.