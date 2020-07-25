ربيع ياسين : جيل 90 كافح بشرف وعانينا في تصفيات المونديال..فأين المجاملة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفي ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق،ما ردده فاروق جعفر عن مجاملة الحكام الأفارقة للأندية والمنتخبات الوطنية لاسيما المنتخب الأول في تصفيات مونديال 90.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لـ"الخليج 365": ما صدر من فاروق جعفر" عيب"،لقد كافحنا بشرف وتعب وأنا كنت كابتن للأهلي وللمنتخب لم أجلس في حياتي مثلا مع أي حكم قبل أي مباراة رغم أنني من أكثر الناس التي شاركت على الصعيد الإفريقي".

وأضاف :"لو كلام فاروق جعفر صحيحا..لماذا عانينا في تصفيات المونديال وخسرنا أمام ليبريا وقتها خارج الأرض..أيضا لماذا واجهنا صعوبة في الفوز بكأس الأمم الافريقية 86 وسط 120 ألف متفرج ووصلنا لركلات الجزاء حتي نحسم اللقب لصالحنا ؟ ".

وواصل حديثه :" واجهنا أيضا المنتخب الجزائري علي أرضه في التصفيات وكان من الممكن أن يتعادل معنا في الدقيقة 43 حين سقطت الكرة أرضا أمام أحد لاعبيه إلا أن شوبير نجح في إخراجها بعيدا عن الملعب،كلامي هذا يؤكد أن الحكام لم يجاملوننا أبدا بل وصلنا إلي المونديال بشرف وكفاح".