محمد صلاح لمصراوي: يجب محاسبة فاروق جعفر بعد إساءته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، اساءت للفريق، مشيراً إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "فاروق جعفر بيسئ للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".

وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها".

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وتابع صلاح: "لا يصح أن يسئ للكرة المصرية، ولماذا لم يتأهل المنتخب لكأس العالم كل 4 سنوات مادام نقوم برشوة الحكام، والجميع سيستشهد بكلامه".

وتسأل صلاح: "كيف عرف أن الأندية تقوم برشوة الحكام؟، يعني هو كان لاعب في المعسكر ولا كان فين لكي يعرف هذا الأمر".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلاً: "بالعكس نحن ظُلمنا كثيراً من التحكيم سواء الأفارقة أو حتى في مصر، الاسماعيلي أول نادي شرف الكرة المصرية قبل الأهلي والزمالك، وكيف يُقال هذا الكلام عليه".

وكان فاروق جعفر قد أثار الجدل مساء الجمعة بتصريحاته عبر قناة الزمالك، قائلًا: "زمان كان الحكام الأفارقة يجلسون مع قائد الفريق والإدارة معنا وفي أندية أخرى، للاتفاق إن كنت ترغب في ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس، وكنت أحضر هذه الجلسات."