الغندور ردًا على جعفر: على مدار حياتي كقائد تاريخي للزمالك لم أرَ الحكم إلا في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

رد خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، على تصريحات فاروق جعفر بشأن وجود مجاملات من الحكام في بعض المباريات، قائلًا إنه لم يرَ طوال حياته حكم أي مباراة إلا في الملعب.

وقال الغندور في تصريحاته عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" اليوم السبت: "على مدار تاريخي كلاعب وكقائد تاريخي للزمالك لم أر في حياتي حكما لأي لقاء إلا في الملعب".

وتابع: "الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون فرق محترمة وقوية، ويمتلكون لاعبين عى أعلى مستوًى ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".

كان فاروق جعفر قد أثار الجدل مساء الجمعة بتصريحاته عبر قناة الزمالك، قائلًا: "زمان كان الحكام الأفارقة يجلسون مع قائد الفريق والإدارة معنا وفي أندية أخرى، للاتفاق إن كنت ترغب في ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس، وكنت أحضر هذه الجلسات".