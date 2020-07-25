فاروق جعفر يوضح حقيقة تصريحه المثير بشأن الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

أكد فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، أنه لم يكن يقصد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها على قناة النادي، مشيراً إلى أن مصر ستظل زعيمة الكرة الأفريقية.

وكان فاروق جعفر أطلق تصريحات مثيرة للجدل، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوري كبير في هذا الأمر وأنه ساعد الأندية الأفريقية في الثمانينات.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر مقطع فيديو للصحفيين: "أنا لا أريد أن تفهم الناس تصريحاتي بشكل خاطئ، أنا لا أتحدث عن قوة الكرة المصرية وتعتبر مصر هي من أسياد الكرة في القارة الأفريقية في الأداء سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات".

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وأضاف: :لم أكن أقصد الحديث عن إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية المصرية، الأندية المصرية أندية كبيرة وعظيمة والمنتخبات أيضاً منتخبات عظيمة ومدربيها أيضاً".

وتابع نجم الزمالك السابق: "عمري ما غلط في حد، ولو حصل سوء فهم لتصريحاتي لم أكن أقصد كذلك، أنا كنت أقصد أن كل الأندية أخذت بطولاتها بالعرق، ووصول مصر لكأس العالم كان لدينا وقتها أفضل اللاعبين في التسعينات أو في 2018، أو في 2006 و 2008 و 2010".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته: "مازالت مصر هي زعيمة الكرة الأفريقية وأتمنى استمرارها كذلك على مستوى الأندية والمنتخبات".