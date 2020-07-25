الخليج 365 يحاور محمد عامر عن.. توقعه لصلاح.. وصمت جعفر على إهانة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - رمضان حسن:

كشف محمد عامر نجم الأهلي الأسبق عن بداية مشوار محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي مع نادي المقاولون العرب تحت قيادته وكيف تنبأ بنجوميته وما هي الرسالة التي قالها لهاني رمزي مدرب المنتخب الأوليمبي في هذا التوقيت.

وفي حواره لـ"الخليج 365" فتح محمد عامر قلبه وتحدث في العديد من الأمور الدائرة حاليا علي الساحة الرياضية فإلي نص الحوار:

بداية.. أولا رأيك في أزمة نادي القرن؟

هناك مستندات يمتلكها النادي الأهلي تؤكد انه الأحق بلقب نادي القرن.. الكاف عندما منح اللقب للأهلي لم يجامله وإنما كانت هناك أسانيد ودلائل ومجموعة نجاحات وتفوق على كافة منافسيه، من حق الزمالك أن يبحث عن حقه وأن يثبت أنه أفضل من الأهلي في النتائج والنجاحات لكن ما يحزنني هو تطاول البعض علي النادي الأهلي ومجلس إدارته، الساحة الرياضية حاليا في اسوأ حالاتها لذلك أنا بعيد تماما عنها لأنني احترم نفسي.

*أين أنت من التدريب الآن؟

*مفيش حد هيموت من الجوع لذلك أنا حريص على انتقاء المكان الذي يمنحني مكانتي الطبيعية.. وعموما الساحة الرياضية حاليا مليئة بالمشاكل..كيف يسيئ رئيس نادي الزمالك للخطيب ولأسرته يجب أن يكون قدوة لجماهير ناديه وللأعضاء، من الخطأ أيضا أن يتطاول رموز نادي الزمالك علي رموز الأهلي، لم يكن هذا الكلام موجود على أيامنا، أنا حزين لما يحدث الآن علي الساحة.

*هل تغضب من رمز مثل فاروق جعفر يصمت أمام تجاوزات رئيس الزمالك في حق الخطيب؟

*طبعا.. لازم يرد.. فاروق والخطيب عشرة عُمر.. كنا نلعب ونتشاجر على أيامنا وعقب المباراة نتجمع وكأن شيئا لم يكن.. مش لازم أنافق علشان استمر في المكان وآكل عيش..عن نفسي ساندت الخطيب وعقب نجاحه لم يرَ وجهي وابتعدت تماما حتى لا يقول البعض انني دعمته من أجل تحقيق استفادة لي مع أنه أخ وصديق لي.

*وكيف ترى الأهلي مع رينيه فايلر؟

ناجح جدا وفقا لنتائجه مع الفريق وهناك تناغم شديد بينه وبين مساعديه، فايلر بدأ يفهم اللاعب المصري.. شخصيته أيضا قوية بدليل انه أبعد صالح جمعة تماما عن الفريق فترة طويلة قبل ان يقرر العفو عنه.

*بمناسبة صالح جمعة.. ما المطلوب منه في الفترة القادمة؟

فرصة ثمينة للاعب أنه متواجد في النادي الأهلي وأي لاعب يمثل الفريق ولا يحقق لنفسه تاريخ سيخسر كثيرا..أنا مثلا لعبت للنادي الأهلي قادما من كفر الشيخ وبالتالي النادي هو من صنع إسمي وسط كبار نجوم الكرة المصرية..أوجه لصالح رسالة أقول له فيها :" انت لاعب قوي وحريف ويجب ان تنتهز فرصة انك في النادي الأهلي لأن إسمك من الممكن أن يكون فوق الجميع..كرة القدم إلتزام ليس أكثر..يجب ان تقتدي بلاعب مثل محمد صلاح".

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بمناسبة ذكر محمد صلاح.. هل لديك حكايات معه؟

قمت بتصعيده للفريق الأول في المقاولون عام 2010 ولعب وقتها 8 مباريات وفي الموسم التالي شارك في الدوري بأكمله وبعدها احترف في نادي بازل السويسري ثم استكمل مسيرته العالمية..من البداية صلاح كان مشروع نجم كبير..اتذكر أن هاني رمزي وطارق السعيد كانا يتوليان تدريب المنتخب الأوليمبي وحضر الثنائي لنادي المقاولون لسؤالي عن أبرز اللاعبين في الفريق ووقتها رشحت لهما محمد صلاح وقلت :"علي ضمانتي ده هيكون أفضل لاعب في تاريخ مصر".. وحاليا انتظر مبارياته من أجل تشجيعه رغم ان التواصل بيننا انقطع لظروف انشغاله لكن انا سعيد بما يحققه".

*في رأيك.. هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي أم يعود للاحتراف؟

انا شايف انه مش مؤثر في الإحتراف ولذلك ياريت يكمًل في المكان اللي يبرزه وهو النادي الأهلي..أعتقد ان الإلتزام الإحترافي صعب عليه وأنا أري أنه وجد نفسه في الأهلي لأن فايلر يحبه ويعيطه الثقة الكاملة.

*وكيف ترى موقف أحمد فتحي وعدم التجديد للأهلي؟

أحمد فتحي كبر في السن وكان وجوده في الأهلي مهم.. رحيله لن يضر النادي الأهلي في شيء لكن بالتأكيد سيفيد نفسه على المستوى المادي وعموما يجب ان نحترم تفكيره ورأيه وان نتعامل بعقلية احترافية لأنه أخلص كثيرا بالقميص الأحمر.

*حسام عاشور يكمل أم يعتزل.. وما رأيك في رحيل إكرامي؟

رأيي انه يعتزل في النادي الأهلي.. لو انضم لأي فريق سيعاني كثيرا لأنه لم يلعب أساسيا مع الفريق منذ فترة بعيدة وأعتقد ان عامل السن سيؤثر عليه بشكل كبير..أما شريف أكرامي فلم يستطع الدخول في منافسة مع محمد الشناوي ورحيله عن النادي خطأ منه..كان عليه ألا يستلسم للشناوي وأن ينافسه ويجتهد أكثر حتي يعود رقم"1" في حراسة مرمي الفريق بدلا من قرار الرحيل.

*هل تتوقع أن ينجح كهربا مع الأهلي؟

لو تفرغ لكرة القدم فقط وليس للعصبية والشو قد ينجح ..هو في العموم لاعب مميز لكن يجب ان يبتعد عن العصبية التي تساهم في خروجه عن تركيزه.ويجب أن يفهم أن أي لاعب انضم من الزمالك للأهلي بيقول :"كنا فين وبقينا فين".

*هل أسعار الصفقات الحالية في الدوري منطقية؟

الأسعار مغالي فيها جدا..كيف نصل لـ50 و60 مليون جنيه بخلاف ما يحصل عليه اللاعب..لو لاعب فذ جدا لا يتخطي عقده في الموسم 5 ملايين جنيه.

أخيرا.. كيف رأيت سحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ؟

كنت ضد وجوده في النادي الأهلي من البداية.. ما حدث منه تجاه المجلس لا يصح.. حتي لو حصل مجلس الإدارة علي هدايا أو خلافه كان يجب ألا يعايرهم.. العيب أيضا في الخطيب من البداية لأنه لم يفهم الشخص الذي أمامه ودفع الثمن كثيرا وقت الخلاف.