نجم برشلونة السابق يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، لاعب برشلونة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تشافي، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي السد: "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

Advertisements

وأضاف: "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي و الإجراءات المتبعه من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19".

وتابع تشافي: "لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعوده للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

واختتم تشافي تصريحاته: "أود أن أشكر جميع المختصين في هذا المجال الصحي وأوجه شكرا خاصا لمؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم ونادي السد لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسه بشكل طبيعي، اهتموا بأنفسكم... أراكم قريباً في الملعب".