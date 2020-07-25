صلاح: الجوع الذي نمتلكه يدفعنا لتحقيق الدوري الإنجليزي مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مع فريقه، مشيراً إلى أنه يتطلع للفوز بالبطولة خلال الموسم المقبل.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "إنه شعور رائع بالفوز بالدوري الممتاز مع النادي بعد 30 عاما، إنه حلم أصبح حقيقة".

وأضاف النجم المصري: "نحن بحاجة للحفاظ على الجوع خلال الموسم المقبل أيضًا، لأن الموسم القادم سيكون أكثر صعوبة من هذا الموسم، ستحاول فرق أخرى العودة مرة أخرى للفوز بالألقاب".

وتابع صلاح: "لكنني أعتقد أن الجوع يمكن أن يدفعنا مرة أخرى للفوز بكأس آخر، آمل أن نتمكن من فعل ذلك، علينا أن نناضل من أجل ذلك، يجب أن يكون هذا هدفنا الرئيسي".

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وواصل لاعب ليفربول: "عندما أرى الوضع الآن سيكون الأمر صعبًا حقًا خلال الموسم المقبل، أعتقد أنه أكثر صعوبة من هذا الموسم، إذن الآن علينا تغيير العقلية، عليك أن تجد النقطة التي تدفعك إلى الأمام وتحافظ على هذا الجوع للموسم المقبل وما بعده".

وأردف: "أنا لا أعرف لماذا لا يمكننا الفوز بالدوري الممتاز مرتين أو ثلاث مرات، إنه دائماً في رأسنا، أعتقد أنه إذا حافظت على هذا الجوع وحاربنا مع كل ما لدينا، فسيكون من الجيد القيام بذلك الموسم المقبل وما بعده".

وأكمل الملك المصري تصريحاته: "بالتأكيد، لقد فزت بدوري الأبطال وخسرت البريميرليج بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي؛ لم يكن الأمر بهذا السوء وكان لديك موسم لا يصدق".

وواصل: "والموسم الذي يسبقه خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فإن التقدم الذي أحرزناه جيد حقًا، والفريق الذي نبنيه رائع، كل عام علينا أن نحافظ على التحسن وما يشعر به الفريق الآن، لهذا السبب فزنا بالدوري الممتاز قبل نهايته بسبع مباريات".

واختتم صلاح تصريحاته: "كان الأمر رائعًا، فالناس ما زالوا سعداء للغاية بفوزهم بالبريميرليج خاصة مع ليفربول، كما تعلمون ليفربول كبير حقًا في الشرق الأوسط ويصبح أكبر وأكبر بالطبع، الناس هناك يتابعون المباريات ويدعمون الفريق مثل المجانين، أنا فخور حقا بذلك، أنا سعيد أن الناس ورائي وخلف النادي طوال الوقت".