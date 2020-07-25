هاني رمزي ردًا على فاروق جعفر: لم نصل لكأس العالم 90 بمجاملة أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

رد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، على التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، بأن منتخب مصر وصل إلى كأس العالم 90 بمجاملة من الحكام الأفارقة.

كان فاروق جعفر أطلق تصريحات مثيرة للجدل، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى أن التحكيم الأفريقي لعب دورا كبير في هذا الأمر.

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وقال جعفر، في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

ورد هاني رمزي على تصريحات فاروق جعفر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتشرف بالانتماء لجيل 90 اللي من وجهة نظري من أفضل الأجيال في تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال ك. محمود الجوهري".

واختتم مدرب مصر السابق: "كأس العالم 90 كان حصاد جهد وتعب وولاء وحب لبلدنا من الجميع إدارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد باكمله وليس بمجاملة أحد".