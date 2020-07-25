شاهد.. فاروق جعفر يفسر حديثه عن مجاملة الحكام للمنتخب الوطني

أكد فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه لم يكن يقصد في تصريحاته على قناة النادي أثارة الجدل مشيرا إلى أن مصر ستبقي دائمًا على زعامة الكرة الأفريقية.

وكان فاروق جعفر قال في قناة الزمالك أن الحكام لعبت دور كبير في تأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم عام 1990، وأنه ساعد الأندية الأفريقية في الثمانينات.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر مقطع فيديو اليوم السبت: "أنا لا أريد أن تفهم الناس تصريحاتي بشكل خاطئ، أنا لا أتحدث عن قوة الكرة المصرية وتعتبر مصر من أسياد الكرة في القارة الأفريقية في الأداء سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات".

وأضاف فاروق جعفر قائلًا: "لم أكن أقصد الحديث عن إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية

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المصرية، الأندية المصرية أندية كبيرة وعظيمة والمنتخبات أيضاً منتخبات عظيمة ومدربيها أيضا".

وتابع جعفر قائلًا: "عمري ما غلط في حد، ولو حصل سوء فهم لتصريحاتي لم أكن أقصد كذلك، أنا كنت أقصد أن كل الأندية أخذت بطولاتها بالعرق، ووصول مصر لكأس العالم كان لدينا وقتها أفضل اللاعبين في التسعينات أو في 2018، أو في 2006 و 2008 و 2010".

واختتم فاروق جعفر: "مازالت مصر هي زعيمة الكرة الأفريقية وأتمنى استمرارها كذلك على مستوى الأندية والمنتخبات".