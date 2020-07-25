قام الجهاز الفنى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني بمنح اللاعبين عددا من التعليمات والتى من شأنها إصلاح أزمة ترجمة الفرص إلى أهداف. خاض لاعبو الدراويش مرانهم الصباحى اليوم السبت على ملعب إسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز. اليوم السبت على ملعب إسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز. ويواجه الإسماعيلي نظيره فريق مصر المقاصة غدًا فى ختام تجاربه قبل استكمال منافسات بطولة بطولة الدوري المصري الممتاز. واشتمل مران الدراويش مجموعة من الجمل الفنية والخططية كان أهمها الضربات الثابتة. وشهدت تدريبات الإسماعيلي اليوم عودة عبدالرحمن مجدي فيما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة سلبية بينما أدى محمد مخلوف لاعب الوسط تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يطالب لاعبي الإسماعيلي بترجمة الفرص إلى أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.