عبدالرحمن مجدي يعود لتدريبات الإسماعيلي

عاد عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للتدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم السبت استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا وديًا على ملعب إسماعيلية. فيما حصل محمد مجدى الجمل قلب الدفاع على راحة سلبية بينما أدى محمد مخلوف لاعب الوسط تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. راحة سلبية بينما أدى محمد مخلوف لاعب الوسط تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانهم الصباحى اليوم السبت على ملعب إسماعيلية ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز. السبت على ملعب إسماعيلية ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز. و يواجه الإسماعيلي نظيره فريق مصر المقاصة غدًا فى ختام تجاربه قبل استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. واشتمل مران الدراويش اليوم على مجموعة من الجمل الفنية والخططية كان أهمها الضربات الثابتة.

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