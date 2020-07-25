صور.. الإسماعيلي يواصل تدريباته لمواجهة مصر المقاصة غدًا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانهم الصباحى اليوم السبت على ملعب إسماعيلية ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى.
ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره فريق مصر المقاصة غدًا الأحد على ملعب إسماعيلية فى ختام تجاربه قبل استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .
وأشتمل مران الدراويش مجموعة من الجمل الفنية والخططيةكان أهمها الضربات الثابتة.
و كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قبل أيام جدول المباريات المؤجلة للإسماعيلي من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.
جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.
ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى شقيقه المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.
كما يحل ضيفا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.
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