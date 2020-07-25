غدًا.. وصول مدرب الشباب السعودي الجديد إلى الرياض

يصل البرتغالي بيدرو كايشينيا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، صباح غدٍ، إلى الرياض، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي وتسلم مهام تدريب الفريق .
وذلك بعد اعتذار الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشبابالسابق، عن إستمرارة في الموسم الرياضي الحالي، بعد اختلافة مع الإدارة الشبابية حول تجديد عقده الذي ينتهي رسميًّا يوم الجمعة القادمة .
واشترط جارسيا تجديد عقده لمدة عام، وهو مارفضته إدارة نادي الشباب السعودي التي أصرت على استكماله المباريات الـ8 الباقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدوري السعودي " ، وبعد ذلك فتح ملف التجديد.
ومن المتوقع أن يجتمع الثنائي كايشينيا مع جارسيا، ليستلم منه تقرير كامل عن لاعبي الفريق الأول بنادي الشباب قبل تسلم مهمته رسميًّا.
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