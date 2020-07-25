غدًا.. وصول مدرب الشباب السعودي الجديد إلى الرياض

يصل البرتغالي بيدرو كايشينيا ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، صباح غدٍ، إلى الرياض، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي وتسلم مهام تدريب الفريق .

وذلك بعد اعتذار الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب

السابق، عن إستمرارة في الموسم الرياضي الحالي، بعد اختلافة مع الإدارة الشبابية حول تجديد عقده الذي ينتهي رسميًّا يوم الجمعة القادمة .

واشترط جارسيا تجديد عقده لمدة عام، وهو ما

رفضته إدارة نادي الشباب السعودي التي أصرت على استكماله المباريات الـ8 الباقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدوري السعودي " ، وبعد ذلك فتح ملف التجديد.

ومن المتوقع أن يجتمع الثنائي كايشينيا مع جارسيا، ليستلم منه تقرير كامل عن لاعبي الفريق الأول بنادي الشباب قبل تسلم مهمته رسميًّا.