عبد الحميد بسيونى يدرس الدفع بالأساسيين في الوديات قبل موقعة بيراميدز

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فكرة الدفع بالعناصر الأساسية بالفريق في المباريات الودية القادمة للفريق لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل إستئناف بطولة الدورى المصري الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل، والتي توقف فترة دامت أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويستهل فريق طلائع الجيش مبارياته في 16 أغسطس أمام بيراميدز، فى الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري،

وجاء جدول مباريات أبناء الجنوب كالتالي:

- الجولة الــ21: طلائع الجيش × طنطا .. يوم 22 أغسطس المقبل في الساعة

الرابعة مساء.. استاد جهاز الرياضة العسكري

- الجولة الــ22: طلائع الجيش × سموحة .. يوم 26 أغسطس المقبل في الساعة

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الرابعة مساء .. استاد جهاز الرياضة العسكري.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع المصرى البورسعيدى أمس الجمعة، وانتهت بفوز المصري بهدف دون رد، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين للإستئناف الدورى.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى

الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية .

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كما اتفق مسئولو طلائع الجيش مع حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام الأحد المقبل فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الاخضر.