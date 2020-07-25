قبل مواجهة أسوان..المقاولون يجري مسحة كورونا السادسة غدًا

يجري لاعبو المقاولون العرب، المسحة الطبية السادسة غداً الأحد، قبل مواجهة ذئاب الجبل لأسوان ودياً، يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، ضمن استعدادات لعودة الدوري الممتاز المقرر عودته يوم 6 أغسطس.

وكان من المقرر ان يتواجه الفريقين اليوم

السبت، لكن تم إلغاء المباراة الودية ، بعدما رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري المباراة، بناءً على التوصيات الطبية التي وضعتها قبل خوض أي مباراة، وعليه تم تأجيل المباراة ليوم الثلاثاء.

أكدت اللجنة الطبية على ضرورة خضوع الفرق لمسحات كورونا، قبل أي مباراة بـ48 ساعة، لكن قام الفريقان بآخر مسحة كورونا، يوم 19 يوليو الجاري، قبل مباراتهما الودية الأخيرة، التي انتهت بهدف لكلا الفريقين.

وعليه رفضت اللجنة إقامة المباراة الودية قبل إجراء مسحة كورونا جديدة.