تشكيل جنوي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

حل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا على نظيره جنوي مساء اليوم السبت على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

تنطلق مباراة إنتر ميلان وجنوي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

في حين تنطلق مباراة إنتر ميلان وجنوي في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تذاع مباراة جنوي ضد إنتلا ميلان بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 4 المشفرة بتعليق نوفل الباشي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل جنوي كالتالي..

حراسة المرمى: بيرين.

Advertisements

خط الدفاع: مازييلو، بيراتش، سوماورو.

خط الوسط: انكيرسين، بيهرامي، شوني، لايشيتو، كاساتا.

خط الهجوم: فافيلي، سنابريا .

ويدخل إنتر ميلان المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 73 نقطة في الدوري الإيطالي وضامن تأهله رسميًا لدوري أبطال أوروبا، بينما يتلو فريق جنوي المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.