رياضة | رمضان صبحي مطلوب فى البرتغال وألمانيا.. والأهلي يتمسك بشراء اللاعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي مطلوب فى البرتغال وألمانيا.. والأهلي يتمسك بشراء اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادى الأهلى لحسم ملف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رمضان صبحي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي بالبقاء مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن النادى الأهلى موقفه واضح وهو شراء رمضان صبحي رغم كل العروض التى يتلقاها اللاعب من دول أوروبية .

وتحدث نادر شوقي في تصريحات على قناة "أون تايم سبورتس" ، قائلًا : "رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى للأهلي، وفي حال عدم خوضه تجربة الاحتراف سيستمر في الأهلي لأنه بيته".

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وتابع "هيدرسفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، وهدفه الاستفادة المالية من بيع اللاعب".

وأضاف :"الأهلي موقفه واضح وهو شراء رمضان صبحي".

وأكمل "اجتمعت مع محمود الخطيب وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".

وأتم :" "أتلقى يوميا عروضا من أندية الدوري التركي، كما وصلني عرضا من اليونان وروسيا والبرتغال وألمانيا".