رياضة | نجم أهلي جدة يكشف تفاصيل إصابته بالكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أهلي جدة يكشف تفاصيل إصابته بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي حكاية إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور عينة جديدة إيجابية.

ونشر دي سوزا عدة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحديث عن الأمر.

وكتب دي سوزا :"في 17 يونيو، بدأت أعاني من أعراض فيروس كورونا، حيث كانت عبارة عن صداع مستمر وآلام بالجسم، وبعدها بثلاثة أيام في 20 يونيو خضعت لأول اختبار وكان إيجابيا".

وفي التغريدة الثانية كتب :"عزلت نفسي في المنزل لمدة 15 يوما بدون عائلتي، وفي 4 تموز/يوليو الحالي خضعت لاختبار آخر لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العودة إلى السعودية، وكان الاختبار سلبيا، لذلك سافرت وعدت لفريقي".

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وتابع :"لكن عقب عودتي استعدادا لاستئناف الموسم الحالي، فوجئت بأن العينة إيجابية مجددا. اليوم مر 37 يومًا منذ بدء ظهور أعراض فيروس كورونا، كنت أعاني من الصداع وآلام في الجسم لمدة ثلاثة أيام فقط، وهذا يعني أنني غير مصاب بأعراض لأكثر من 33 يوما".

وأكمل اللاعب البرازيلي :"سأنفذ تعليمات السلطات الصحية المحلية، ولكن أود أن أوضح أنه من خلال منظمة الصحة العالمية وأيضا من خلال الفحص الذي خضعت له في البرازيل حصلت على حصانة ضد الفيروس ولا يمكنني نقل العدوى لشخص آخر".

واختتم دي سوزا بتغريدة وجه فيها الشكر لناديه وكتب : "شكرا للأهلي على كل الدعم".

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الرابع من أغسطس المقبل.