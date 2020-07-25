رياضة | الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في صرف النظر عن التعاقد مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع لاعبين في هذا المركز، في ظل وجود العديد من اللاعبين المتميزين في ذلك المركز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك يرغب في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، والسوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مهاجم قوي وهداف، بجانب وجود مصطفى محمد، من أجل الاستعداد الكامل الموسم المقبل وتكوين فريق قادر على حصد البطولات.