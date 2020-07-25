رياضة | مانشستر يونايتد يسعى لخطف كومان من بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسعى لخطف كومان من بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي في انجلترا أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، يسعى لضم الفرنسي كينجسلي كومان لاعب نادي بايرن ميونخ، إلى صفوفه.

وبحسب مجلة "ذا اتلانتيك"، أجرى مانشستر يونايتد بالفعل محادثات مع الجناح المهاجم/24 عاما/.

تجدر الإشارة إلى أن كومان مرتبط بعقد مع بايرن حتى 2023.

وكانت جهود يونايتد منصبة حتى الآن على ضم جادون سانشو، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.