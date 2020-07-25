رياضة | كلوب يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي حالة من الغموض على مستقبله عند سؤاله على إمكانية تدريب المنتخب الألماني في الفترة القادمة.

وقال كلوب في تصريحات لمحطة تلفزيون سكاي الرياضية: "لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال، فأنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلاً للدوري الألماني، أو الكأس، أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر".

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأنه دائماً ما يقول نفس الشيء عن هذا الموضوع، لأن الحقيقة هي لا أزال هنا متعاقداً لمدة 4 أعوام أخرى، وبالتأكيد من المنظور الحالي لا اعتزم أن أكمل هذا العقد على الأقل".

وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، قال كلوب: "من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة، وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق".