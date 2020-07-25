رياضة | إجراءات كورونا تحرم "هاليب" من المشاركة في بطولة باليرمو للتنس

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراءات كورونا تحرم "هاليب" من المشاركة في بطولة باليرمو للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم في الكرة الصفراء، لن تكون متواجدة في بطولة باليرمو.

وأكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أمس الجمعة، أن الأشخاص الذين تواجدوا في بلغاريا ورومانيا، خلال آخر 14 يوما، سيخضعون للحجر الصحي لدى وصولهم إلى إيطاليا، في خطوة تهدف إلى منع استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبعد هذا القرار، أصدر مدير بطولة باليرمو، أوليفييرو بالما، بيانا قال فيه، إن المنظمين بعثوا برسالة عاجلة إلى الوزير سبيرانزا، طلبوا فيها إعفاء لاعبات التنس المشاركات في البطولة من الحجر الصحي.

Advertisements

وأضاف بالما: "هذه الإجراءات ستحرم لاعبة مثل سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالميا، وبطلة ويمبلدون، من المشاركة في بطولة باليرمو".

وستكون بطولة باليرمو أول بطولة للتنس الاحترافي على مستوى الرجال والسيدات، منذ توقف البطولات في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا، وستقام على الملاعب الرملية في عاصمة صقلية بداية من الثالث من أغسطس المقبل.

وإيطاليا هي أول دولة أوروبية تتعرض لانتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، لكن أعداد المصابين اليومية باتت أقل بكثير مما كان عليه الحال نهاية مارس الماضي.