رياضة | صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن أحد شركات التسويق الرياضي عرضت على النادي الأهلي التعاقد مع أيوب الكعبي نجم نادي فورتشين الصيني في الصيف.

وأكد أحد مسئولي الأهلي أن النادي بالفعل تلقى عرض بضم الكعبي في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

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كما أشار مسئول الأهلي إلى أن الكعبي معروض على الأهلي بمبلغ بسيط لأنه أصبح لا يرغب في الاستمرار مع فريقه الصيني ويريد العودة إلى إفريقيا.

وتركت إدارة النادي الأهلي قرار التعاقد مع أيوب الكعبي إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ليحدد إذا كان في حاجة لخدمات اللاعب أم لا.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي تأجيل حسم صفقة الكعبي لبعض الوقت أملا منه في حسم صفقة جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الأيام المقبلة.