رياضة | الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن ساسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جماهير نادي الزمالك لتلقى مفاجأة سارة خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق الأبيض.

ويحاول مسئولو الفارس الأبيض منذ فترة تجديد عقد ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق لضمان استمراره لوقت أطول داخل النادي.

Advertisements

ووافق فرجاني ساسي على فكرة تجديد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين مقبلين خلال الأيام المقبلة ورحب بالاستمرار داخل النادي.

وتواصل ساسي مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء ليبلغه أنه موافق على تجديد عقده مع الزمالك الفترة المقبلة.

وطلب فرجاني ساسي من أمير مرتضى ألا يتحدثا في أي تفاصيل حول عقده الجديد مع الفريق قبل أن ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.