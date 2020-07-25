رياضة | موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

ليل الفرنسي يخطف موليكا من الأهلي

تحدثت تقارير صحفية، عن دخول مسؤولي، ليل الفرنسي في صراع مع الأهلي لضم جاكسون موليكا مهاجم فريق تي بي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

Advertisements

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول"، أن نادي ليل الفرنسي دخل هو الآخر في صفقة الكونغولي جاسكون موليكا وطلب التعاقد معه، مشيرًا إلى أنه مستعد لتقديم عرض ضخم لضم لاعب تي بي مازيمبي.

من جانبه أوضحت تقارير صحفية كونغولية أن جاسكون موليكا رفض الانضمام إلى الأهلي في الساعات القليلة الماضية مؤكدًا أنه يفضل الانضمام إلى نادي ليل الفرنسي في الموسم الجديد.

وأتمت التقارير أن موليكا أنهى الاتفاق مع نادي ليل بشكل رسمي وينتظر فقط موافقة رئيس نادي مازيمبي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.