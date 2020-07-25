رياضة | سيلفا: ألقابي التي حققتها مع سيتي فاقت كل أحلامي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلفا: ألقابي التي حققتها مع سيتي فاقت كل أحلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ديفيد سيلفا الذي يستعد لخوض آخر مباراة له بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي يوم الأحد إن الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي فاقت أحلامه.

وحقق سيلفا 11 لقبا في عشرة مواسم مع سيتي منها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من فالنسيا في 2010.

وسيرحل اللاعب الإسباني،34 عاما، الذي سجل 60 هدفا في 308 مباريات بالدوري عن استاد الاتحاد عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

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وقال سيلفا:" عندما استرجع الماضي لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي جموحا تحقيق كل ذلك، عندما تكون شابا لا تحلم بكل هذه الأشياء".

وأضاف:" تحلم بأن تكون لاعب كرة ثم لاعب كرة محترف ثم اللعب بالدرجة الأولى ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن".

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط رغم أنه من أكثر لاعبي سيتي ثباتا في المستوى لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية.

وأتم:" أريد أن يذكرني الناس بأنني شخص لطيف واستمتع باللعب وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط".