شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا مهمًا، الإثنين المقبل، إذ من المقرر أن يشهد اعتماد الأجهزة والنشاط الرياضي، والإنشاءات الجديدة، وجراج فرع مدينة نصر.
كذلك من المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.
كما علمت «المصري اليوم» أن افتتاح قناة النادي بعد التجديدات سيتم في اليوم ذاته.
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