شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي هيرنانديز يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري وقائد برشلونة الأسبق، إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته الأخيرة إيجابية.

وأوضح تشافي أن المسحة الأخيرة التي أجراها وفق بروتوكول الاتحاد القطري لكرة القدم جاءت إيجابية رغم عدم شعوره بأي أعراض حتى اللحظة، مؤكدًا أنه سيخضع للعزل المنزلي حتى شفائه.

وأضاف أن مساعده ديفيد براتس سيقود الفريق لحين عودته عندما يسمح له طبيًا بذلك.