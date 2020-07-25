شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يدرسان التقدم بالتماس لتخفيف عقوبات السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس ناديا الأهلي والزمالك التقدم بالتماس إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، من أجل تخفيف العقوبات التي وقعت على اللاعبين عقب أحداث مباراة السوبر في الإمارات.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف الثنائي محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإضافة إلى أحمد زاهر، إداري الفريق الأبيض، حتى نهاية الموسم، وإيقاف محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الأبيض، 8 مباريات، وإيقاف عبدالله جمعة 3 مباريات، وثنائي الأهلي ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي مباراتين.

قبل أن تقرر لجنة الاستئناف قبول الطعن المقدم من الناديين، وتقرر تخفيف عقوبة كل من «كهربا» و«عاشور»، بالإيقاف 10 مباريات فقط، بدلاً من نهاية الموسم، وتخفيف عقوبة إداري الزمالك أحمد زاهر، بجعل الإيقاف 12 مباراة، وتأييد باقي القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط.

ومن جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، إنه من حق ناديي الأهلي والزماك التقدم بتظلمات جديدة من أجل تخفيف العقوبات على اللاعبين.