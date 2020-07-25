شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي ردًا على تصريحات فاروق جعفر: وصولنا لمونديال 1990 ليس بمجاملة أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد هاني رمزي، قائد منتخب مصر الأسبق، على تصريحات الكابتن فاروق جعفر في قناة الزمالك عن مجاملة الحكام للفراعنة في تصفيات كأس العالم 1990، إلى حد عدم احتساب كرة هدفًا رغم دخولها المرمى.

وقال «رمزي»: «أتشرف بالانتماء إلى جيل 90 اللي من وجهة نظري من أفضل الأجيال في تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال ك. محمود الجوهري».

وأضاف: «وصولنا لكأس العالم 90 كان حصاد جهد وتعب وولاء وحب لبلدنا من الجميع إدارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد بأكملها وليس بمجاملة أحد».

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

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