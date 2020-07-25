شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. «عبدالملك»: مصدقين فاروق جعفر.. ومش مصدقين عادل هيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق، بشأن مجاملات الحكام الأفارقة لمنتخب مصر والفرق المصرية ومن بينها الزمالك.

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، ولكن أعلن الحكم عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أنه «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

وكتب عبدالملك، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يعني إنتوا مصدقين كابتن فاروق، ومش مصدقين كابتن عادل هيكل، ده حتى كابتن فاروق بيدين الكل، بس إنت بتعمل قص ولزق على كيفك»، في إشارة إلى حوارٍ سابق أجراه «هيكل» مع «المصري اليوم»، صرّح خلاله بأن النادي الأحمر لجأ إلى رشوة بعض لاعبي نادي الترسانة، للفوز بكأس مصر عام 1966، وكان «عبده البقال»، سمسار اللاعبين حينها، وسيطًا به، وهو التصريح الذي أثار لغطًا وجدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وأضاف، في تغريدة أخرى: «إنت مصدق كلام كابتن فاروق إن الحكام كانت بتقعد معاهم، وتقوله عاوز من دي ولا من دي معاك ماشي، طيب مش هتصدقه بقى وهو بيقول أنا مكنتش بوافق وأقوله لاء، ولا مش على كيفك دي».

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