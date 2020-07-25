شكرا لقرائتكم بعد وديتين فقط.. فرج عامر يغادر جروب الواتس آب الخاص بالجهاز الفنى لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر فرج عامر رئيس نادى سموحه الواتس اب الذى يجمعه بالجهاز الفنى ولاعبى فريقه بعد النتائج السيئة التى يحققها الفريق فى اللقاءات الودية والهزيمة من الزمالك بخماسية مقابل هدف والخسارة أيضا من الاهلى برباعية نظيفة .

ورفض فرج عامر العودة للجروب من جديد بالرغم من محاولات البعض رابطا عودته بتحسن النتائج فى اللقاءات خاصة وأن الفريق يظهر بشكل سئ حتى الآن .

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قال فرج عامر رئيس نادي سموحه إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي عرضا من أحد الأندية لضم حسام حسن مهاجم الفريق، وقام بطلب مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم، مضيفا أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

كمال أوضح رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع، متابعا أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفة مستمرة.