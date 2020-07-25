شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: أطالب الإعلام بالواقعية مع نتائج سموحة والوديات لكشف العيوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه أنه غير قلق على مستقبل فريقه بالدورى خاصة بعد الهزيمتين اللذان تلقاهما أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف وامام الأهلى برباعية نظيفة مطالبا وسائل الإعلام بالتعامل بواقعية مع نتائج الفريق الودية مؤكدا أن الغرض الأساسى من المباريات الودية هو اكتشاف الأخطاء وعلاجها فى أسرع وقت ممكن قبل عودة النشاط الرياضى .

وتعجب صدقى من هجوم البعض على فريقه مؤكدا أنه يعانى من غيابات كثيرة بالفريق على رأسهم محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابان بوباء كورونا وتم عزلهما وناصر ماهر الذى يعانى من إجهاد وفضل إراحته للعودة سريعا قبل استئناف النشاط .

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وأختتم المدير الفنى لسموحه تصريحاته بأن الفريق لم يصل لفورمة المباريات حتى الآن واللاعبون لا يستطيعون إكمال مباراة لذا فإنه يقوم بإجراء التغييرات لإشراك جميع اللاعبين ورفع المعدل البدنى لهم .

من ناحية أخرى قال فرج عامر رئيس نادي سموحه إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي عرضا من أحد الأندية لضم حسام حسن مهاجم الفريق، وقام بطلب مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم، مضيفا أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

كمال أوضح رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع، متابعا أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفة مستمرة.