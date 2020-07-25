شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن عن تصريحات فاروق جعفر: ركوب الترند بيخرب البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عادل عبد الحمن نجم الأهلي السابق وأحد نجوم جيل 90، على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بشأن وجود مجاملات من التحكيم الإفريقي لمنتخب مص خلال المشاركة في تصفيات كأس العالم 1990.

وجاء رد عبد الرحمن على جعفر: "الكلام الذي ذكره فاروق جعفر هو المسئول عنه وأراه تصريح في غير محله ولم يوفق كابتن فاروق في هذا التصريح".

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تابع: "لولا وجود مدرب عظيم بحجم الجوهري لما وصلنا كأس العالم، لأنه قد تكون الاجيال التي سبقتنا ليس لديها نظام مثلما فعل الجوهري بدليل أدائنا في كأس العالم، حيث كان أدائنا مميزا وكنا نلعب مع أقوى 3 فرق في العالم ايرلندا كانت رقم 1 في التصنيف الدولي للفيفا وهولندا بطل اوروبا عام 88 وانجلترا هي من ابتدعت كرة القدم وبعد المباراة الثانية كان كل منتخبات المجموعة متساويين في الاهداف والنقاط فكيف نكون بهذا الأداء وخرجنا من الموندال بهدف سكن رمانا في آخر 10 دقايق من المباراة الثالثة.

شدد على أن فاروق جعفر لم يحالفه التوفيق في هذا التصريح ، قائلا: "لو يتحدث عن التحكيم أتذكر أنه يتحدث عن بلده مصر وكفاية بهدلة في بلدنا بايدينا"، متابعا: "الترندات بتخرب البلاد عشان تعمل ترند على السوشيال ميديا ممكن تقول حاجة عكس الناس عشان الناس تتكلم عنك وارجو الناس تاخد بالها من الموضوع ده".