شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد يطالب بمنع ظهور فاروق جعفر على الفضائيات و إحالته للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عزمي مجاهد نجم الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة ، من وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الإعلام أسامه هيكل بمنع ظهور فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق على شاشات التلفاز فى الفترة المقبلة ، بعد التصريح المسيئ بمجاملة التحكيم الأفريقي لمنتخب مصر فى المباريات و البطولات السابقة.

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كان فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أكد فى تصريحات له إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

تابع عزمي مجاهد لـ " اليوم السابع" : يجب إحالة فاروق جعفر للتحقيق و منعه من الظهور على الفضائيات بسبب التصريح الغير مسئول منه ، مؤكدا : كنت مسئول فى نادي الزمالك ولم يحدث أن جاملنا حكم ولم نجلس مع حكم لطلب تفويت مباراة ، مؤكداً أن مصر مؤسسة الاتحاد الأفريقي والعربي و أول من ساهمت فى إدخال الرياضة لعدد من الدول الأفريقية وهذا التصريح وصمة عار للاعب بحجم فاروق جعفر ولا يجب أن يمر مرور الكرام.