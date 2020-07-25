شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. على معلول يبدأ كتابة التاريخ بالتوقيع للنادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثيرون للغاية اللاعبون الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلى، ولكن قليلين من تركوا بصمات لا تنسى داخل جدران القلعة الحمراء، بعضهم تشعر وكأنه ولد فى القاهرة وترعرع بين جنبات مختار التتش، وأصبح جنديا فى الكتيبة الأهلاوى يلبى النداء متى يحتاجه المارد الأحمر حتى صنع قصة عشق مع جماهير الأهلى تخطت الحدود، الدولى التونسى على معلول يستحق أن يكون على رأس هؤلاء .

ففى مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير في فصولها الجميلة.

الأهلى حافظ على معلول حتى صيف عام 2022، وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الاهلى كثيرا.

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إجمالا خاض معلول مع الأهلي 121 لقاء، سجل 19 هدفا وصنع 35 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدوري المصري 3 مرات، وعلى السوبر المصري مرتين، وعلى كأس مصر مرة، ولكنه لم يستطع حصد أي بطولة قارية مع المارد الأحمر حتى الآن.

النجم التونسي علي معلول والذي يواصل تألقه مع الأهلي، يعد اللاعب الأهم في الفريق في الفترة الماضية، حيث تسببت أهدافه وتمريراته الحاسمة في منح فريق الانتصارات في العديد من المباريات ، وخلال الموسم الحالي، شارك علي معلول مع الأهلي في 20 مباراة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع 7.

فيما شارك معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة بإجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا .