شكرا لقرائتكم موليكا يبتعد عن الانضمام للأهلى رغم "الرغبة" والسر "حماس فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبتعد النادي الاهلي بنسبة كبيرة للغاية عن ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي وبات واضحاً أن النادي لن يضم اللاعب خلال ميركاتو صيف 2020 لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أمكانية بقاء المغربي وليد أزارو الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي ما يعني عدم وجود أماكن للأجانب في قائمة الفريق بل أن الاهلي سيكون مُضطراً لبيع الأنجولي جيرالدو حال عودة أزارو ووقتها لن يضم الفريق أجانب أخرين ، كما إبتعد موليكا عن الاهلي بسبب عدم حماس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضم اللاعب الكونغولي حيث سبق وحدد رينيه فايلر أولوياته بشأن اللاعب الأجنبي الذي يرغب في ضمّه وهو الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي وبعدما فشلت محاولات الاهلي لضم لاعب صن داونز تراجع فايلر بشكل كبير عن ضم بديل له.

ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن الأهلي أغلق بنسبة كبيرة ملف موليكا رغم أن الأخير رحّب بالتعاقد مع الاهلي وأبلغ إدارة القلعة الحمراء بهذه الرغبة لكن عدم حماس المدير الفني أنهي طموح القلعة الحمراء في إتمام الصفقة التى رشّحها كثيرون للأهلي قبل أن يتم إغلاقها تماماً وسط تناثر أنباء حول أقتراب اللاعب من نادي ليل الفرنسي.

من ناحية أخرى ، تدخل الاتحاد التونسى لكرة القدم لحل أزمة الأهلى مع الصفاقسى بشأن مستحقات القلعة الحمراء لدى النادى التونسى، والتى تبلغ مائة ألف دولار تم تحويلها بالخطأ للنادى التونسى قبل سنوات تمثل قيمة رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق، وأبدى الاتحاد التونسى استعداده لتسديد الـ100 ألف دولار للأهلى من أجل عدم تطبيق الحكم الذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسى، ويقضى بإيقاف الصفاقسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة.

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وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الأهلى والصفاقسى أكد خلالها الأخير أن الاتحاد التونسى سيُسدد مبلغ المائة ألف دولار من أجل وقف تنفيذ الحكم على أن يقوم الصفاقسى بعدها بتسديد المبلغ لاتحاد الكرة فى بلاده حيث يُعانى النادى التونسى من أزمة مالية طاحنة فى الوقت الراهن جعلته غير قادر على تسديد هذا المبلغ البسيط.

الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويلها بالخطأ للصفاقسى، وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألفاً فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

وحصل الأهلى على حُكم من "فيفا" بأحقيته فى استرداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسى، حيث أعلن الاتحاد الدولى الحكم بشكل نهائى ليتم منع النادى التونسى من القيد بجانبه حرمانه من المشاركة فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.