شكرا لقرائتكم اليوم ..حمزة المثلوثى "صفقة الزمالك المنتظرة" يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت ، التونسى حمزة المثلوثى نجم الصفاقسى التونسى بعيد ميلاده الـ "28" لاسيما أنه من مواليد 25 يوليو 1992 ، ويقترب نادى الزمالك من إعلان ضم المثلوثى لصفوف الفريق الابيض فى ظل رغبة الزمالك فى إيجاد بديل جيد للتونسى حمدى النقاز، بعد رحيله من القلعة البيضاء فى يناير الماضى ، وتشبه جماهير الصفاقسى المثلوثى بالتونسى على معلول، ظهير الفريق السابق والمنتقل لنادى الأهلى، لكن فى الجبهة اليمنى خصوصا أنه يمتلك نفس القدرات التى يملكها معلول بإجادة اللعب فى أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح المهاجم.

شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسي بشكل عام في 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادي البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى في 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثي مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية

أما مع المنتخب شارك المثلوثي فى 29 مباراة دولية، وكانت بدايتة الدولية في 15 مارس 2014.

Advertisements

وكان المثلوثى وجه رسالة لكل من جماهير نادى البنزرتى والصفاقسى التى تعتبر رسالة الوداع قبل بدء رحلة جديدة مع المارد الأبيض.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن المثلوثى الموجود حاليا فى القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقده مع نادى الزمالك، نشر رسالة عبر حسابة الرسمى على موقع "انستجرام" قام خلالها، "أشكر جماهير النادي الصفاقسي على مؤازرته، وعبر عن امتنانه للنادى الذى قدم له الكثير وفخره بارتداء قميصه والدفاع عنه دون حسابات، كما شكر المثلوثي كل العاملين بالفريق من مسؤولين وجهاز فنى وطبي ولاعبين".

وأشار الموقع إلى أن اللاعب التونسى وجه الشكر لناديه الأصلى البنزرتى وعبر عن حبه الأبدي له متمنيا له العودة الى مكانته المعتادة وهي التالق وطنيا وافريقيا.

وكانت صحيفة "الشروق" التونسية، قد قالت إن المثلوثى الذى وقع عقداً رسمياً مع نادى الزمالك سوف يتقاضى 5 مليارات سنتيم مغربى، ما يوازى 5 ملايين دولار 80 مليون جنيه مصرى، نظير انتقال اللاعب لمدة 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الظهير الأيمن الدولى حمزة المثلوثى وقع عقداً مع الزمالك المصرى يمتد لـ 3 سنوات حتى شهر يونيو من سنة 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت أشهر عديدة.