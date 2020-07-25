شكرا لقرائتكم محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد نجله "عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو"، والذي أكل عامه الثاني ، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، معلقاً "عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير..بنحبك جداً".

وفي وقت سابق، قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".

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وأوضح محمد زيدان خلال تصريحات تلفزيوينة، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد إنضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".

كشف محمد زيدان موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي خلال الأيام القليلة المقبلة أن قرارعودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والأفريقي.