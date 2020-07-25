شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: استمرار اعتبار اللاعب السورى "محلياً" بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استمرار معاملة اللاعب السورى كلاعب محلى لمدة موسم آخر، على أن يتم إلغاء القرار فى الموسم بعد المقبل 2021 – 2022 .

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على استمرار الموسم المقبل بنفس شروط الموسم الحالى، من حيث عدد اللاعبين الأجانب الـ5 على أن يتم تغيير هذا القرار فى الموسم بعد القادم بناء على طلب مسئولى المنتخبات الوطنية بتقليل عدد اللاعبين الأجانب لصالح الكرة المصرية.

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وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الأندية كانت قد وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.

وأشار مسئولو اللجنة الخماسية إلى أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيهم الأجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار فى الموسم المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تمديد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب 4 أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد 5 أجانب فى الموسم المقبل.