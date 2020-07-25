شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الإعداد للمونديال بمعسكر البحر الأحمر بعد مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بالبحر الأحمر ما بين الغردقة أو شرم الشيخ فى شهر أغسطس المقبل، عقب إجراء مسحة فيروس كورونا، واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على خضوع لاعبى المنتخب الأول لمسحة فيروس كورونا واختبارات متكاملة عقب عيد الأضحى مباشرة تمهيداً للدخول فى معسكر مغلق طويل فى البحر الأحمر إطار الاستعداد لمونديال مصر يناير 2021.

وقال رئيس اتحاد اليد، إن المنتخب سيخضع لمسحة ثانية عقب 5 أيام من المسحة الأولى قبل السفر إلى معسكر البحر الأحمر، وسيتواجد الـ 5 أيام فى معسكر مغلق فى القاهرة.

ومن المقرر أن يجرى منتخب اليد مسحة فيروس كورونا فى أحد المستشفيات التى أبرمت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الولى للعبة برئاسة حسن مصطفى.

Advertisements

وتقرر بشكل نهائى إقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للكبار، المقرر إقامتها فى مصر يناير المقبل، يوم 5 سبتمبر المقبل فى متحف الحضارات لحضور كبار المسئولين وممثلى المنتخبات المشاركة .

ويتابع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استعدادات اللجنة المنظمة لحفل القرعة بصفة دورية بعقد جلسات بصف مستمرة لإخراج القرعة بشكل يليق باسم وحجم مصر .

وتعتبر بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد رجال أكبر بطولة للعبة وتستضيفها مصر العام المقبل بمشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وتطمح الجماهير أن تحصد مصر خلاله ميدالية بل و الميدالية الذهبية فى ظل الدفعة المعنوية التى نجح الناشئين فى إعطؤها للجماهير بالحصول على لقب كأس العالم الأخير بمقدونيا .